韓政府提醒媒體 勿對美防長用瘋狗綽號

我要評比

美國新任防長詹姆斯·馬蒂斯將於2月2日訪問南韓，據韓聯社31日報導，南韓國防部相關人士當日提醒媒體，出於對盟國部長的禮遇，不要稱馬蒂斯為「瘋狗」。

馬蒂斯因作戰英勇又「口無遮攔」，被稱為「瘋狗」，西方媒體在報導時也多使用這一綽號。

(旺報)