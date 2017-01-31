陸客銳減 高雄遊樂園春節票房仍長紅
春節連假已近尾聲，高雄各遊樂園的新春票房仍開長紅，不受陸客銳減影響。
義大遊樂世界入園人次，大年初一8800人、初二8600人、初三1萬450人、初四7800人，業者預估初一到初五入園總人數也達3.8萬人次，與往年差不多，不受來台陸客銳減影響。
義大遊樂世界農曆春節假期推出加碼優惠活動，大年初一到初五現場購票即加贈幸運卡，天天都有機會贏大獎，最高獎項義大世界新台幣10萬元現金禮券，還有價值1萬6800元的新春福袋等著遊客；官網預購3人套票還可享73折。
業者說，今年初一到初四，高雄天天都是好天氣，加上園內過年前增設VR遊戲館，配合優惠促銷，仍吸引國旅客前來光顧，入園人數與往年差不多，不受來台陸客銳減影響。
緊鄰高捷草衙站的大魯閣草衙道樂園受惠捷運交通之便，新春期間也是生意興隆。
業者說，昨天來客數15萬人次，超過初一及初二的單日來客12萬人次，昨天園內各餐廳人滿為患，用餐尖峰時間，甚至有人要排2、3小時，園內鈴鹿賽道樂園，昨天也逾5萬6000人次，是開園以來人潮最多的一天，今天園內人潮依然眾多。1060131
(中央社)
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