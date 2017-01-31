印度政府：現金短缺後 成長將回歸正常

印度財政部今天在提出預算案前公布的經濟調查報告中說，下個會計年度印度經濟成長率預期約在6.75%到7.5%之間，大致上與這個年度的預估7.1%成長率相似。

路透社報導，總理莫迪（Narendra Modi）去年11月決定禁止大面額紙鈔流通帶來衝擊後，亞洲第3大經濟體印度的情況應可走穩。莫迪此舉是為了打擊所謂的「黑錢」，這是指課不到稅的財富，以及犯罪和貪腐所得金錢。

印度財政部公布這項調查的內容後在推文中說：「在所需數量的新鈔恢復流通後，經濟成長預期將回歸正常。」

這項調查中的預測將支持財政部長賈特里（Arun Jaitley）預定明天提出的年度預算。預期賈特里在預算中將給予選民某些稅務上的「甜頭」，以緩和所謂「收回通貨」，也就是禁止500和1000元大額紙鈔流通，對工作機會和企業的打擊。

這項調查也說，政府機關加薪和稅收減少也可能在下個會計年度中對財務赤字形成壓力。

調查並且說，物價大幅上漲可能也會限制貨幣政策寬鬆的空間。（譯者：中央社簡長盛）1060131

(中央社)