登南三段半途血便 林姓山友待援

1支5人登山隊日前從花蓮瑞穗進入中央山脈，擬走南三段從南投信義下山，不料58歲的林姓男子疑因消化道出血，血便難以行走，今天下午在天南可蘭山附近以衛星電話求援，南投縣消防局組救援部隊完成集結，直升機則因雲層太厚無法起飛，盼在明晨執行空中救援。

據了解，林男等5人係屬於家族登山隊。南投縣政府消防局是在今天下午3點5分接獲報案，指該男已血便2天，身體非常不適、難以行走，目前卡在標高3404公尺、南投縣與花蓮縣邊界附近的天南可蘭山進退不得，撥打衛星電話請求救援。

消防局隨即聯繫內政部空中勤務總隊派遣直升機救援，另同步組織搜救隊準備入山，由於山區天候狀況不佳，直升機無法起飛，明天清晨若天候好轉，將立即執行救援任務。

南投縣消防局信義消防分隊協同義消組織的搜救隊，則在傍晚於郡大林道入口處完成集結，準備入山搜救。林男所在位置距郡大林道入口處步行約需5到6天。

該登山隊係由花蓮縣入山，申請路線是否合於規定或已核准？南投縣消防局刻正了解中。

(中時)