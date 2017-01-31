專掃內部不法 菲警抓鬼大隊成立

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在菲律賓總統杜特蒂下指示的一天後，菲律賓國家警察反情蒐特別行動組正式成立，取代陷入醜聞的反毒大隊，任務是清除警界內部害群之馬。

菲律賓警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）今天宣布，反情蒐特別行動組（CITF）成員大約100人，均是警隊無不良紀錄的警察，由警隊高級督察馬拉育（Jose Malayo）領導。

馬拉育曾於2013年的三寶顏市叛亂戰事中被莫洛伊斯蘭民族陣線（MNLF）叛軍挾持，後來不但脫險，還成功勸說20多名叛軍棄槍投降。

反情蒐特別行動組的任務是追蹤、調查不肖警察，包括他們的生活模式，一旦確認涉及不法行為，立即將他們繩之以法。

杜特蒂昨天凌晨在記者會上說，警隊大約有4成的敗類，「已腐敗到核心」。他下令解散菲警反毒大隊（PNP-AIDG），成立反情蒐單位以「清洗」警隊內部，掃毒工作交由隸屬於總統府的緝毒署主導。

菲國近來傳出多件不肖警察勒索、甚至綁架外商的案件，令杜特蒂大為震怒。反毒大隊1名涉嫌假藉掃毒之名綁殺韓商的警察，名下竟有10筆不動產，這與菲國一般警察的收入不成比例。

德拉羅沙也宣布，「警隊將暫時停止掃毒行動，改以內部清洗為重，等到警隊完成整頓，杜特蒂總統會指示我們恢復掃毒。」

菲律賓全國約有15萬警力，照杜特蒂的估計，其中多達6萬是利用職權作奸犯科的壞警察。1060131

(中央社)