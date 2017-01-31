為經典賽征戰 林益全：為國家榮譽不會累
富邦悍將「神全」林益全去年12月中參與中華隊開訓，之後就告假進行自主訓練，中華隊結束年假後今天(31日)恢復練習，林益全也加入，接著將隨隊赴澳洲移地訓練，備戰他個人第3次世界棒球經典賽。
雖然在今天之前都沒隨中華隊練習，林益全訓練腳步未停歇，按照進度持續做調整，而為了備戰經典賽，中華隊成員從2月起就將展開比賽，3月打完經典賽後，再接著迎接中職整季賽事，對於緊湊的拚戰行程，能穿上中華隊戰袍，林益全就不覺得辛苦，「我們是以打棒球為生的，為了國家榮譽的東西不會累。」
儘管這次中華隊組訓過程不順利，林益全說：「(中華隊)還是成型了，台灣最頂尖的球員都在這裡，大家都會盡最大的努力，為國家爭取榮譽，沒有打都不知道輸贏。」
林益全在2006年就入選經典賽中華培訓隊，當時才21歲的他也隨隊赴澳洲移地訓練，他回憶：「那時候遇到的都是中華隊的老大哥們，自己也很緊張，就是多看看、學習比賽經驗。」之後連續2屆經典賽他都沒缺席，今年第3度出征，換他成了老大哥，林益全笑說：「還沒有老啦，跟年輕球員就是互相交流，一起聊天、當朋友。」
(中時電子報)
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