7旬翁天寒記錯地址 暖警攙扶助返家

熱心警護送老翁返家。（葉書宏翻攝）

7旬游姓老翁徒步行經新北市板橋區中山路、新站路口時，疑因天氣驟降，突然癱坐在地，保大第三中隊員警蘇書賢、魏允中巡邏見狀立即上前關心。

警方發現他意識清楚、無明顯外傷，先攙扶其到便利商店外的椅子上休息。經詢問，老翁一再表示自己住在市府對面巷內的永安路上，只要過馬路就到了，但是地址似乎有些誤差，無法清楚表達自家地址。

員警只好先按照他說的方向和實際上的地址作對照，希望能幫忙找到回家的路，所幸，游翁最後認出自家門牌，員警趕緊幫忙按門鈴通知家人。家人正擔心游翁是否因身體不適才會晚回家，看到警方貼心護送回家好感動，頻頻向員警道謝，直讚真的是人民保母。

(中時)