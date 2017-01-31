台鐵員工遭嚴懲 批蔡英文「最會打壓勞工的政府」

台鐵光復站28日貼出公告，表示因人力問題，無人值班和售票。（台鐵產工提供）

台鐵產業工會為爭取勞工權益，除夕至初三號召員工「依法休假」，估計約有500人未出勤，台鐵表示將會對未出勤同仁「嚴懲」。對此，臺灣鐵路產業工會則發文批評，若曠職、懲處成立，那麼「蔡政府就只是一個最會打壓勞工的政府」。

台鐵產工發起除夕至初三「依法休假」，訴求人力應至少再補300人，最終估計約有500名員工響應，使多處車站一度唱空城。對此，台鐵則祭出懲處，發出曠職通知單。

而台鐵產工則於臉書發文，稱工會爭取補足人力與休息時間，已好幾個月毫無進展。如今依法休假，卻遭台鐵強力打壓，「休假前不斷威嚇會懲處員工、考績丙等、丁等、免職，甚至有多位長官打電話到員工家中，恐嚇員工父母，『提醒』員工不要休假。」更於活動開始後，一天之內便發出曠職單，「效率之高前所未見」。

台鐵產工更以「白色恐怖時期」比喻，稱國家機器不斷以各種手段，讓員工於親情壓力、失去工作、失去未來等恐懼中掙扎，最終決定休假的員工，國家卻說「要坦然面對（懲處）」。

蔡總統曾要勞工自己去找老闆談休假，「我們找了之後呢？交通部、行政院這兩個老闆竟表態支持台鐵局懲處員工。」台鐵產工批評，雇主竟不願意與員工溝通訴求，而是支持打壓。

號稱最會溝通的蔡政府，卻在工會爭取勞權的過程中發出上百張曠職單，工會認為，若曠職、懲處真的成立，那麼「蔡政府就只是一個最會打壓勞工的政府」。

(中時電子報)