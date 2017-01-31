為閃酒駕機車 小客車衝進BRT車站

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台中市台灣大道BRT博館站，31日清晨發生一起離奇車禍，1輛白色自小客車莫明從乘客行走通道撞進BRT車站，卡在站區前造成車頭毀損；路過民眾看到這副景象，直呼太誇張！警方指出，小白因閃避許男酒後騎機車違規迴轉，方衝進BRT車站，許男依法送辦！

台中市交通局長王義川說，自小客車衝進優化公車站體時，僅造成區隔人車分離的紐澤西護欄表面脫漆，並未造成物件毀損，自小客車駕駛不需要賠償。

民眾拍照PO上臉書《爆料公社》：「剛才要回台北路上看到，超傻眼！怎麼有辦法開進BRT？」引起網友熱烈討論，質疑駕駛是不是喝太醉？警方到場處理後發現，原來喝酒的不是自小客車的駕駛，是另位機車騎士。

市警局交通警察大隊分隊長林忠生指出，31歲的許姓男子涉嫌酒後騎機車，行經台灣大道及美村路口違規迴轉；呂姓女駕駛(27歲)開車往台中車站方向行駛，剛好行經台灣大道和美村路口，因閃避不及撞上許男的機車，再連人帶車衝進BRT站區。

林忠生表示，許男被撞後意識清楚，但右小腿骨折，門牙斷裂及其他部位輕微擦傷，被送往中國附醫急救沒有生命危險；許男酒測值為0.63，警方依公共危險罪嫌移送法辦，呂女酒測值為0。

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(中時)