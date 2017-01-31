為閃酒駕機車 小客車衝進BRT車站
台中市台灣大道BRT博館站，31日清晨發生一起離奇車禍，1輛白色自小客車莫明從乘客行走通道撞進BRT車站，卡在站區前造成車頭毀損；路過民眾看到這副景象，直呼太誇張！警方指出，小白因閃避許男酒後騎機車違規迴轉，方衝進BRT車站，許男依法送辦！
台中市交通局長王義川說，自小客車衝進優化公車站體時，僅造成區隔人車分離的紐澤西護欄表面脫漆，並未造成物件毀損，自小客車駕駛不需要賠償。
民眾拍照PO上臉書《爆料公社》：「剛才要回台北路上看到，超傻眼！怎麼有辦法開進BRT？」引起網友熱烈討論，質疑駕駛是不是喝太醉？警方到場處理後發現，原來喝酒的不是自小客車的駕駛，是另位機車騎士。
市警局交通警察大隊分隊長林忠生指出，31歲的許姓男子涉嫌酒後騎機車，行經台灣大道及美村路口違規迴轉；呂姓女駕駛(27歲)開車往台中車站方向行駛，剛好行經台灣大道和美村路口，因閃避不及撞上許男的機車，再連人帶車衝進BRT站區。
林忠生表示，許男被撞後意識清楚，但右小腿骨折，門牙斷裂及其他部位輕微擦傷，被送往中國附醫急救沒有生命危險；許男酒測值為0.63，警方依公共危險罪嫌移送法辦，呂女酒測值為0。
★中時電子報關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。