春節1日收假 國道多路段可能壅塞

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明天是春節假期最後一天，國道高速公路局今天說，預期以北返車潮為主，國1北向西螺至埔鹽系統、國3北向竹山至南投服務區、沙鹿至中港系統及國5北向頭城至南港系統較壅塞。

今天是春節假期第5天，高公局傍晚指出，截至17時，國道全線總延車公里為92百萬車公里，預估全日總延車公里120至140百萬車公里。

今日下午國道較為壅塞路段包括國1南向大華系統至汐止、三義至豐原，北向路竹至仁德服務區、斗南至西螺服務區、南屯至台中系統、銅鑼至苗栗、新竹系統至竹北、湖口服務區至湖口；國3南向安坑至中和，北向斗六至竹山、名間至南投、龍井至中港系統、關西服務區至大溪；國5北向宜蘭至坪林等路段。

高公局說，今天下午在國1南向215.6公里、北向167公里、172.8公里、231公里，國3北向66.1公里、260.4公里，國5北向30公里、30.5公里、31公里，國6西向3.2公里處發生交通事故，影響車流紓解，再次提醒用路人，應注意行車安全，以免發生事故，不僅延誤行程，也影響車流順暢。

另外，明天大年初五是春節假期最後一天。高公局說，預期以北返車潮為主，國1北向西螺至埔鹽系統、國3北向竹山至南投服務區、沙鹿至中港系統及國5北向頭城至南港系統等路段可能出現較壅塞狀況，預估全日總延車公里為125百萬車公里。

明天實施的主要交通疏導措施包括，深夜23時至6時國道全線暫停收費，15時至20時國5北向蘇澳至頭城等路段實施高乘載管制。

高公局呼籲，依據氣象局預報，今晚天氣不佳，雨天行車請保持安全距離，夜間行車務必小心駕駛，以維行車安全；如有精神不佳狀況，請多利用服務區駕駛人休息室。1060131

(中央社)