春節1日收假 國道多路段可能壅塞
明天是春節假期最後一天，國道高速公路局今天說，預期以北返車潮為主，國1北向西螺至埔鹽系統、國3北向竹山至南投服務區、沙鹿至中港系統及國5北向頭城至南港系統較壅塞。
今天是春節假期第5天，高公局傍晚指出，截至17時，國道全線總延車公里為92百萬車公里，預估全日總延車公里120至140百萬車公里。
今日下午國道較為壅塞路段包括國1南向大華系統至汐止、三義至豐原，北向路竹至仁德服務區、斗南至西螺服務區、南屯至台中系統、銅鑼至苗栗、新竹系統至竹北、湖口服務區至湖口；國3南向安坑至中和，北向斗六至竹山、名間至南投、龍井至中港系統、關西服務區至大溪；國5北向宜蘭至坪林等路段。
高公局說，今天下午在國1南向215.6公里、北向167公里、172.8公里、231公里，國3北向66.1公里、260.4公里，國5北向30公里、30.5公里、31公里，國6西向3.2公里處發生交通事故，影響車流紓解，再次提醒用路人，應注意行車安全，以免發生事故，不僅延誤行程，也影響車流順暢。
另外，明天大年初五是春節假期最後一天。高公局說，預期以北返車潮為主，國1北向西螺至埔鹽系統、國3北向竹山至南投服務區、沙鹿至中港系統及國5北向頭城至南港系統等路段可能出現較壅塞狀況，預估全日總延車公里為125百萬車公里。
明天實施的主要交通疏導措施包括，深夜23時至6時國道全線暫停收費，15時至20時國5北向蘇澳至頭城等路段實施高乘載管制。
高公局呼籲，依據氣象局預報，今晚天氣不佳，雨天行車請保持安全距離，夜間行車務必小心駕駛，以維行車安全；如有精神不佳狀況，請多利用服務區駕駛人休息室。1060131
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。