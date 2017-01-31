大馬拜年吃年餅 李佳薇未婚收紅包
歌手李佳薇去年11月冰島旅遊，日前回馬來西亞過年，笑認一回家就吃不停，她說，在馬來西亞去別人家拜年一定要吃年餅，且已婚人士要給未婚的人紅包。
李佳薇返回馬來西亞與家人團圓過年，談起過年習俗，直喊與台灣大同小異，但只要去別人家拜年一定要吃年餅，吃到年餅就會很有過年氣氛。未婚的她表示，在馬來西亞是已婚人士要給未婚人士紅包，跟台灣不太一樣。
去年11月李佳薇與姊妹們相約前往冰島旅遊，冰島大概下午4時多天就黑了，須把握時間遊玩，她印象最深是開車到半路，突然發現有個地方很多車停在路邊，結果往人潮方向一看，發現結冰的湖面倒映山麓，景象非常壯觀。
李佳薇表示，「當下覺得這是我看過最不可思議的圖畫，真的是親眼看才能感受得到那種震撼。」不僅整趟旅程收穫滿滿，4姊妹也不時被人搭訕，稱讚她們可愛。
音樂劇「千面惡女」排戲順利，李佳薇今年3月也預計在中國大陸上海、南京、北京展開個人巡迴演出，目前持續討論節目安排、編曲等細節，以及保持體能訓練，希望到時可邀家人一起來看。1060131
(中央社)
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