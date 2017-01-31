菲反恐戰全面開打 防長籲民眾相挺
菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）表示，政府軍正全力掃蕩南部恐怖組織，呼籲地方民眾勿包庇逃竄的恐怖分子，以免受到牽連。
羅倫沙納今天發表聲明說，政府軍針對阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）及其他恐怖組織的清剿行動已「全面展開」，政府軍將動用地面、空中以及海上武力打擊敵人，讓他們無處可逃。
他呼籲，「我們誠心請您與政府軍配合，以免發生不幸事件或傷害。」
菲律賓南部有多支恐怖組織，包括阿布沙伊夫、莫洛國伊斯蘭自由鬥士（BIFF）以及新興的馬巫德集團（Maute Group）。
情報顯示，阿布沙伊夫與馬巫德集團可能聯手在民答那峨島中部設立「哈里發國」，政府軍日前對這批恐怖分子的據點發動砲擊與空襲行動，初步造成對方15人死亡，包括1名印尼籍恐怖分子。
阿布沙伊夫首腦哈比倫（Isnilon Hapilon）據信受到重傷。
聲明說，「不要幫助恐怖分子，如果他們逃到你家，別讓他們進去，不要讓他們藏身。如果恐怖分子是你們的朋友或親人，而你真心想要幫忙的話，請勸他們在無可挽回之前，向政府投誠。」
羅倫沙納說，反恐戰爭不能只由軍隊來打，也需要民眾的支持，才能贏得和平，促成地方發展。
菲國反恐戰事已持續多年，一直難以取得重大成果，除了恐怖份子熟悉叢林地形之外，地方百姓的暗中協助也是背後原因之一。
安全專家分析，公立學校教師不敢深入恐怖分子活躍地盤，居民從小被灌輸反政府的思想。此外，恐怖分子與地方居民多半沾親帶故，互相照應，恐怖分子綁架外國人取得贖金，還分給社區民眾。
去年12月上任的三軍參謀總長安紐（Eduardo Ano），矢言在6個月內把多支恐怖組織的力量「削到最弱」。1060131
(中央社)
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