不爽用餐被偷拍 阮經天互嗆民眾爆衝突
藝人阮經天利用年假假期在台灣環島，卻驚傳在高雄和民眾互嗆爆發衝突，有網友昨在高雄海產店巧遇阮經天，便拿起手機偷拍錄影，沒想到阮經天發現後，就不滿地走上前阻止網友拍攝，也因此和當事者一來一往互嗆而產生衝突。
據《中天新聞》報導，阮經天昨大年初三和親友到高雄海產店用餐，正當他和弟弟在店外聊天時，卻發現有民眾拿手機偷拍他，他隨即走上前揮手推擋，希望對方別繼續拍，並不滿質問「你們在偷拍嗎？」而民眾則回說：「我們沒有偷拍，是光明正大！」這句話也讓阮經天爆氣：「什麼叫光明正大！」雙方即開始拉扯鏡頭，場面一度混亂。
最後，經過眾人的勸阻，阮經天就先被朋友拉走，接著阮經天的弟弟便跳出來緩頰：「我哥平常不會這樣，你們不要沒有問就拍了，我們就單純過年出來晃晃而已。」對此衝突，目前經紀人電話沒通，尚未做出回應。
(中時電子報)
關鍵字：阮經天
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