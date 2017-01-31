「在忙嗎？」借錢好過年 詐騙案達百餘件

歹徒冒名常會說「在忙嗎？」，最終就是開口要借錢。(林郁平翻攝)

現值農曆春節期間，不少民眾可能都會接到親友傳訊息說要借錢周轉以過個好年，刑事局提醒民眾先別急著匯款，因為很有可能是詐騙集團在裝熟騙人！

警方統計，上周盜用臉書、LINE等網路帳號的被害件數即達105件，其中盜用LINE帳號詐騙有96件，提醒民眾使用LINE時，接獲要求借錢或匯款的訊息，務必要提高警覺。

新北市一名已退休的張姓男子，日前接到朋友以LINE傳來「在忙嗎？」的訊息，對方簡單噓寒問暖後，表示因為生意問題，想跟張男周轉10萬元過年，張男不疑有他，立刻匯錢到朋友指定的帳戶。不料，對方食髓知味，又開口要求借12萬元，張男驚覺有異，經打電話向朋友求證，才發現朋友的LINE遭到詐騙集團盜用，趕緊到派出所報案。

刑事局表示，農曆過年前民眾金流頻繁，詐騙集團在這段期間盜用被害人的通訊軟體帳號，傳訊息給朋友要求匯款或買遊戲點數的情形增加。雖然LINE冒名詐騙案件頻傳，但其實還是有幾種方式可以預防，提醒詐騙集團雖然可以冒用朋友的照片與名字，但說話的口吻或對話習慣還是會有不同的地方，歹徒通常會先問被害人「在忙嗎？」、「有空嗎？」，語氣相對冷淡且字句簡單，因此若發現對方說話的方式和以往不同，或提出借錢的要求，建議民眾可多問個兩句，以驗證對方的身分，並直接打電話求證，才最保險。

另外，警方表示，民眾可開啟「阻擋訊息」的功能，避免接收到非好友傳送的訊息；取消「允許自其他裝置登入」，避免駭客取得帳密後從電腦登入；非LINE好友傳訊息時，注意是否有不明連結；不要點開訊息中的短網址連結(goo.gl、bit.ly等)或IP連結；做好帳號保護，避免多個帳號設定同組密碼，都可防止遭到詐騙。若有任何疑問，可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

(中時)