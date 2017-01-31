獨居8旬婦行動不便 暖警關心慰問

警方關心獨居婦人。（葉書宏翻攝）

82歲呂姓婦人獨自居住在新北市烏來區，長期受病魔所苦，日前雙腳遭受細菌感染截肢，僅能靠輪椅和爬行，行動相當不便，適逢農曆春節，新店警分局烏來分駐所副所長高明中、警員陳宗儒特地前往關心慰問，致贈平安袋及紅包關心她的生活起居；呂婦感動不已頻頻向警方致謝。

(中時)