來不及長大 幼鯨擱淺老梅沙灘死亡

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石門老梅沙灘今天傍晚發現1隻長約1.5尺的鯨豚擱淺死亡，海巡署已將牠搬上岸待鯨豚協會處理。（李其樺翻攝）

海巡署二一大隊今天傍晚6時巡經新北市石門老梅沙灘，發現一隻鯨豚擱淺死亡，富基安檢所人員暫將死亡的鯨豚搬上岸，待明天中華鯨豚協會派人前來運回屍體，鑑定該隻鯨豚死因。

海巡署二一大隊表示，該隻鯨豚長約1.5公尺，研判屬於幼鯨，發現時身軀保持完好，尚未腐爛，死亡時間不會太久，這也是今年北海岸第一起鯨豚擱淺案件。

(中時)