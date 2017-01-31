街友天寒無處去 樹林暖警助安置

警方協助安置林姓街友。（葉書宏翻攝）

53歲林姓街友坐在路旁，新北市樹林警分局彭厝派出所警員張庭瑜、林翊潔巡邏時見狀，立即上前關心。警方不忍林男在外受風寒，將他帶返所提供餐點，並主動提供「足安心」平安袋，協助聯繫新北市遊民外展服務中心，順利讓他過好年。

警方發現林男獨自坐於路旁，以為是迷失老人便上前詢問居住何處，但他語意表達不清、不知所措，又未帶身分證件，警方見其衣物穿著單薄，身體微微顫抖，立即將該他帶往派出所安置照料。

值班員警蔡翰宗見狀，更主動上前關懷及提供熱騰騰晚餐袪寒，並提供社會局「足安心」平安袋，並立即聯絡新北市遊民外展服務中心詢問安置事宜。

(中時)