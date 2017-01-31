張忠謀傳夏威夷跌倒受傷 台積電：應是傳聞

張忠謀驚傳夏威夷跌倒受傷。(資料照)

網友爆掛張忠謀夏威夷跌倒受傷。(擷取自PTT)

台積電董事長張忠謀遭PTT鄉民爆掛「跌倒 在夏威夷治療中」，有媒體報導，張忠謀在夏威夷住家的游泳池畔跌倒受傷，造成眼部周圍受傷。今台積電發言管道對此表示，並未接獲相關消息，媒體報導應是傳聞。

據《壹電視》報導，張忠謀傳出在夏威夷住家的游泳池畔跌倒，傷及靠近眼睛的位置，正緊急返台治療。原本台北時間30號晚間，要出席夏威夷台北經貿辦事處處長周民淦舉辦的晚宴，張忠謀也不克出席。

對此，台積電發言人表示「對於此消息應該是假的，因為董事長發生任何事，我會第一時間得知並證實」。

(中時電子報)