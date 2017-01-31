涉恐攻組織 歐洲法院：可不給庇護
歐洲法院今天判決，若是庇護申請人被發現涉及恐怖組織網絡，即使本身並未實際參與恐怖活動，歐洲國家仍得以拒絕此庇護申請。
摩洛哥籍盧納尼（Mostafa Lounani）在2006年時，因為參與恐怖組織「摩洛哥伊斯蘭戰鬥組織」（Moroccan Islamic Combatant Group）比利時支部活動，被比利時法院判處6年有期徒刑。
盧納尼在2010年時，聲稱擔憂若是返回摩洛哥，可能會被摩洛哥當局視為極端伊斯蘭份子或聖戰士而遭到逮捕，因此向比利時政府提出難民庇護申請，但遭到比利時當局拒絕。
不滿遭到拒絕，盧納尼向歐洲法院（ECJ）提出訴訟，他指出，雖然曾參與恐怖組織活動，但並未親自犯下恐怖行為，不能視他的參與活動行為是「違反聯合國宗旨與原則」。
歐洲法院今天判決指出，在判決過程中，發現盧納尼曾涉及偽造護照，這等同是對前往伊拉克的聖戰士提供恐怖組織後勤支援活動，因此得以被排除在難民地位之外。
判決書指出，難民排除規範並非僅限於恐怖活動的實際參與人，也適用於從事招募、組織、運輸或提供準備進行恐怖襲擊的恐怖份子設備的人員。1060131
(中央社)
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