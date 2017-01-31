兒童界蔡依林、婚後淡出 盤點畢業「姊姊」近況

不少從兒童台出身的姊姊們後來轉型成藝人，也都交出漂亮成績單。（圖／中時資料照）

常常在節目、活動上需要帶動唱的兒童台哥哥、姐姐們，親切活潑的形象深受小朋友喜愛，但近年也有不少由此出身的姊姊們轉型成藝人，並交出漂亮成績單，另外有人則是結婚就淡出螢光幕前，以下盤點這些姊姊們的近況如何。

「蝴蝶姐姐」愷樂。（圖／中時資料照）

「蝴蝶姐姐」愷樂離開兒童台後，先是接觸戲劇，後來開始挑戰接主持棒，活潑可愛的風格依舊深獲觀眾喜愛，2014年被「小豬」羅志祥簽下後，漸漸轉型走成熟路線，甚至大解放拍比基尼寫真，並接下內衣廣告，大秀前凸後翹的好身材，一甩兒童台姊姊的包袱，還推出EP單曲《久等了》圓了歌手夢，並在MV中大跳熱舞，帥氣舞姿加上到位動作，甚至被冠上「兒童界的蔡依林」的封號。

「葡萄姐姐」米可白。（圖／中時資料照）

「葡萄姐姐」米可白轉型當藝人後，同樣也橫跨演戲、主持、通告藝人多領域，近來則較專注在戲劇上，前陣子在電視劇《加油！美玲》挑大樑演出，演技也廣受好評，而她2014年和身家上億的行銷公司老闆結婚，婚後常分享小倆口的家庭趣事，生活幸福美滿。

「水蜜桃姐姐」朱安禹。（圖／中時資料照）

一開始在幼幼台以「水蜜桃姐姐」打開知名度的朱安禹，後來又接連改過「MOMO姐姐」、「小蜜桃姐姐」稱號，可愛的娃娃音讓大家印象極深刻，算是「元老級」的兒童台姊姊。然在2011年與大陸富商李慎言結婚後，便隨夫定居上海、淡出演藝圈，兩人婚後育有一對兒女，雖一度傳出婚變，但小蜜桃也出面澄清她和老公感情很好，只是老公行事低調不願公開露面，現在的生活依舊很幸福。

「布丁姐姐」陳櫻文。（圖／中時資料照）

「布丁姐姐」陳櫻文曾當過近2年的行腳類節目主持人，後來毅然決然放下大家稱羨的主持棒，決定獨自前往澳洲遊學，也因此在那裏認識了老公王善夫（小夫），兩人2010年閃婚，婚後育有2子，同時她也是眾姊姊們第一個升格人母的，現則不時在談話性與綜藝節目曝光，持續在演藝圈發展。

(專題報導)