WTA台灣賽》前美網后絲托索 新球季要返20強

大會單打第2種子澳洲女將絲托索拿下開季首勝。(大會提供)

2011年美網女單冠軍，WTA台灣賽大會單打第2種子澳洲女將絲托索(Samantha Stosur)初次登台迎來好兆頭，31日首輪6比2、6比4擊敗蒙特內哥羅科維妮奇(Danka Kovinic)奪下新球季首勝。

世界女單排名23，不過絲托索開季在家鄉澳洲單打一勝難求，布里斯本網賽、雪梨網賽以及澳網都一輪遊，造訪寶島總算開胡，賽後訪問也展露好心情，「球季開端總是不容易，此役我專注在自己的一發，積極搶攻、試著保持侵略性，回擊每一顆球，比賽也如我預期的拿下勝利。」

大會單打第2種子澳洲女將絲托索拿下開季首勝。(大會提供)

32歲的絲托索上一次大賽四強是去年法網，去年美網後深受肩傷所困，儘管澳網身為地主並未打出好成績，但她表示肩膀傷勢已有好轉。

絲托索2011年美網決賽拍落小威廉絲封后，也是生涯唯一一座大賽單打冠軍，但受矚目程度一直不若澳洲男網球員，至今大賽一冠未得的澳洲新生代球星「壞小子」基瑞歐斯(Nick Kyrgios)、湯米奇（Bernard Tomic）場邊脫序消息都比絲托索佔據更多新聞版面，不少資深球迷替她抱屈，不過這位澳洲女將仍堅持自己的網球生涯，敬業拚戰。

連續8年排名都維持在前30，絲托索新球季也給自己期許，「今年目標當然希望能重返前20，把握接下來的印地安泉賽等賽事，盡力往目標邁進。」

(中時電子報)