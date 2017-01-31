美國再裁定對中國產品徵收反傾銷稅

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據新華社報導，美國國際貿易委員會作出終裁，將對從中國進口的大型洗衣機徵收反傾銷稅。

美國國際貿易委員會裁定，從中國進口的大型洗衣機對美國產業造成實質損害。且由於美國商務部此前已終裁認定中國向美國出口該產品存在傾銷行為，國際貿易委員會的裁定意味著美國商務部將正式要求海關對此類產品徵收反傾銷稅。

根據美國商務部去年12月終裁確定的幅度，美國將對中國廠商徵收32.12%至52.51%的反傾銷稅。

(旺報)