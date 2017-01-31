梅伊堅邀川普訪英 挨批令女王處境尷尬

英國首相梅伊今天表示，對於美國總統川普採取的限制移民措施，英國抱持不同態度，但美國仍是英國重要盟國，因此邀請川普訪英計畫不變。這使她遭批評令英國女王處境尷尬。

川普（Donald Trump）簽署行政命令，禁止難民和七個穆斯林國家的人民入境，在全球引發強烈抗議。英國除有民眾走上街頭示威，還有超過150萬人連署，要求政府取消邀請川普到英國進行國是訪問。

不過，梅伊（Theresa May）在愛爾蘭首都都柏林訪問時告訴記者：「美國是與聯合王國關係密切的盟國，我們在許多共同關切的領域合作，兩國之間有特殊的關係。我已正式邀請川普總統來訪，這項邀請維持不變。」

「每日報郵」（Daily Mail）報導，曾任外務部高官的芮基茲（Lord Ricketts）批評，梅伊作此決定「判斷欠佳」，因為這使王室陷入引發各界憤怒的爭端。

芮基茲表示，川普之前幾任美國總統都等上幾年時間，才有幸晉見英國女王伊麗莎白二世，他不明白川普為何「特別應該」這麼快就見到女王。他建議，應該延後這項純屬儀式性質的訪問，改為安排較低調的政治性訪問。1060131

(中央社)