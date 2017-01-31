梅伊堅邀川普訪英 挨批令女王處境尷尬
英國首相梅伊今天表示，對於美國總統川普採取的限制移民措施，英國抱持不同態度，但美國仍是英國重要盟國，因此邀請川普訪英計畫不變。這使她遭批評令英國女王處境尷尬。
川普（Donald Trump）簽署行政命令，禁止難民和七個穆斯林國家的人民入境，在全球引發強烈抗議。英國除有民眾走上街頭示威，還有超過150萬人連署，要求政府取消邀請川普到英國進行國是訪問。
不過，梅伊（Theresa May）在愛爾蘭首都都柏林訪問時告訴記者：「美國是與聯合王國關係密切的盟國，我們在許多共同關切的領域合作，兩國之間有特殊的關係。我已正式邀請川普總統來訪，這項邀請維持不變。」
「每日報郵」（Daily Mail）報導，曾任外務部高官的芮基茲（Lord Ricketts）批評，梅伊作此決定「判斷欠佳」，因為這使王室陷入引發各界憤怒的爭端。
芮基茲表示，川普之前幾任美國總統都等上幾年時間，才有幸晉見英國女王伊麗莎白二世，他不明白川普為何「特別應該」這麼快就見到女王。他建議，應該延後這項純屬儀式性質的訪問，改為安排較低調的政治性訪問。1060131
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。