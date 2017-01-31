坎城影展70年 阿莫多瓦任評審團主席

法國坎城影展主辦單位今天宣布，今年的第70屆影展，將由西班牙導演阿莫多瓦（Pedro Almodovar）擔任評審團主席。

阿莫多瓦透過主辦方表示，他很開心也很榮幸擔任評審團主席一職，這份責任很重，他會全身心投入，完成這項任務。

影展主辦方表示，從「佩皮、露西、朋和街上其他女孩」（Pepi, Luci, Bom et autres filles du quartier，暫譯）到「沈默茱麗葉」（Julieta），阿莫多瓦的20部電影交織出熱烈的整體創作，承繼他對現狀不滿的龐克青春，飽含一種對女性人物和電影史持續追尋的熱情。

阿莫多瓦曾以「我的母親」（Tout sur ma mere）獲得坎城影展最佳導演獎、以「玩美女人」（Volver）獲得最佳劇本獎和全體女演員獎；另以「破碎的擁抱」（Etreintes brisees）、「切膚慾謀」（La Piel queHabito）和「沈默茱麗葉」入圍競賽單元。

影展主辦方表示，阿莫多瓦創作鬧劇、悲劇、奇幻劇、音樂喜劇、驚悚劇等各種電影，圍繞在他鍾情的主題：熱情、親子關係、宿命、罪行或埋藏的秘密。

阿莫多瓦曾於1992年的坎城影展擔任評審團成員之一，當時的評審團主席是法國演員傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）。

今年坎城影展將於5月17日到28日舉行，入圍片單於4月中旬公布。1060131

(中央社)