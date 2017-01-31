揪甘心！暖警助獨居男過個好年

57歲陳姓獨居男子不慎遺失錢包，向新北市中和警分局景安派出所求助。（葉書宏翻攝）

57歲陳姓獨居男子不慎遺失錢包，向新北市中和警分局景安派出所，尷尬又靦腆的向值班警員蔡宏國說：「有人告訴我，肚子餓了，可以到派出所拿泡麵吃」，所長蔡天瑞和值班巡佐葉慶瑞得知陳男的處境，立即將派出所春節期間員警備用的泡麵及飲料拿給陳男。

據了解，民國76年陳男一家人從緬甸移居到台灣，並在中和買了房子，8年前父母親、弟弟移民到美國，把房子賣掉，因自己墮落不學好，獨自留在台灣，目前以打零工維生，做一些粗工的工作，每天工資1200元，自己一個人還過得去，現在身上沒有錢，要等到開工時，再向老闆借錢。

陳男向警方表示，因要到基隆找弟媳婦的親戚拜年，再向警方借75元的車資，員警詢問這樣夠嗎？陳男說：夠了，只要75元坐公車就可以了，員警掏出一張佰元鈔給陳男買車資費用。

蔡天瑞說，106年新北市政府春節加強關懷系列服務，｢足安心」平安袋發放，自106年1月27日凌晨零時至106年2月1日晚間12時止，共6日，每一平安袋內有「白米、麵條、泡麵、沖泡粥、罐頭及麥片」等民生物資，對於弱勢家庭或經濟困難，提供及時扶助與服務，讓弱勢民眾也能感受社會大眾及政府部門關懷扶助之意，使其能安心過好年。

(中時)