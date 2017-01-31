真人版美女與野獸最新預告 重現經典場景

迪士尼真人版電影「美女與野獸」（Beauty and the Beast）今天釋出最新預告片，飾演主角貝兒的英國女星艾瑪華森（Emma Watson）重現經典畫面，與野獸在城堡裡翩翩起舞。

以「哈利波特」（Harry Potter）系列電影走紅的艾瑪華森，在本片搭檔「唐頓莊園」（Downton Abbey）男星丹史蒂文斯（Dan Stevens）飾演的野獸，再加上影星伊旺麥奎格（Ewan McGregor）、艾瑪湯普遜（Emma Thompson）與史丹利圖奇（Stanley Tucci），將重現迪士尼1991年推出的這部人氣經典動畫電影。

今天釋出的影片是本片3月上映前最後1支預告片，影片中的貝兒（Belle）被野獸監禁在牠的宏偉城堡裡，與牠的家具僕人相遇、成為好友，其中包括由伊旺麥奎格配音的燭台盧米亞（Lumiere），貝兒也一步步溫暖野獸的內心。

預告中也收錄本片的重要場景，隨著電影同名歌曲旋律，貝兒與野獸在城堡裡翩翩起舞。

「美女與野獸」3月15日將在全球電影院上映。（譯者：中央社廖禹揚）1060131

(中央社)