真人版美女與野獸最新預告 重現經典場景
迪士尼真人版電影「美女與野獸」（Beauty and the Beast）今天釋出最新預告片，飾演主角貝兒的英國女星艾瑪華森（Emma Watson）重現經典畫面，與野獸在城堡裡翩翩起舞。
以「哈利波特」（Harry Potter）系列電影走紅的艾瑪華森，在本片搭檔「唐頓莊園」（Downton Abbey）男星丹史蒂文斯（Dan Stevens）飾演的野獸，再加上影星伊旺麥奎格（Ewan McGregor）、艾瑪湯普遜（Emma Thompson）與史丹利圖奇（Stanley Tucci），將重現迪士尼1991年推出的這部人氣經典動畫電影。
今天釋出的影片是本片3月上映前最後1支預告片，影片中的貝兒（Belle）被野獸監禁在牠的宏偉城堡裡，與牠的家具僕人相遇、成為好友，其中包括由伊旺麥奎格配音的燭台盧米亞（Lumiere），貝兒也一步步溫暖野獸的內心。
預告中也收錄本片的重要場景，隨著電影同名歌曲旋律，貝兒與野獸在城堡裡翩翩起舞。
「美女與野獸」3月15日將在全球電影院上映。（譯者：中央社廖禹揚）1060131
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。