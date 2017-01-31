阻人放煙火 男遭砍腸外露
謝姓男子等人今天下午前往十分老街旁施放煙火，店家陳姓老闆上前勸阻，引起謝男等人不滿，謝男持刀刺中陳男左下腹，造成陳男腸子外露，幸送醫急救後撿回一命。
警方調查，32歲的謝姓男子，下午5時多和24歲的許姓友人等共5人，前往十分老街旁施放沖天炮，附近天燈店家47歲的老闆陳男和女兒陳女上前勸導，雙方發生口角，謝男等人不僅嗆聲「我萬華來的」，還動手毆打陳女。
陳男和妻子張女及兒子和員工蕭男見狀立刻上前制止，雙方爆發肢體衝突，謝男供稱，過程中從地上撿起一把黑色小刀，刺中陳男左下腹刺，陳男當場倒地，腸子外露，店員蕭男左手也被劃傷。
張女為了不讓謝男逃跑，死命抓住犯嫌，瑞芳警分局十分派出所警員藍士傑、吳易霖、蕭育宏獲報後趕抵現場，見陳男傷勢嚴重，藍士傑立刻開著巡邏車，將陳男送往八堵礦工醫院，所幸經急救後沒有生命危險。
警方隨後也將謝男和許男帶回警局，並在現場拉起封鎖線，2名犯嫌現正在派出所接受偵訊，釐清案發經過，全案將朝傷害罪嫌偵辦。1060131
(中央社)
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