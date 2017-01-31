中華民國協助聖露西亞培訓觀光人才

我要評比

中華民國駐聖露西亞大使牟華瑋當地時間30日與露國總理查士納(Allen Chastanet)共同主持援贈露國「國家觀光人才發展計畫」捐贈典禮。（駐露國大使館提供）中央社 106年1月31日

中華民國駐聖露西亞大使牟華瑋當地時間30日與露國總理查士納(Allen Chastanet)共同主持援贈露國「國家觀光人才發展計畫」捐贈典禮，國家電視網與多家媒體現場採訪。

牟華瑋致詞表示，觀光休閒是露國主要經濟產業，中華民國政府為協助露國偏鄉青年成為旅館服務業的專才，進而創造當地就業機會，特別與露國觀光部合作進行「國家觀光人才發展計畫」，首度以技職訓練方式為露國相關產業注入新動力。

他說，露國具有優美的自然景觀，計畫執行後將可為露國現正興建中的多家國際知名連鎖飯店提供人力市場需求。華露雙方未來也持續透過產官合作方式，協助其地方建設與發展。

查士納感謝中華民國政府與人民對露國之慷慨援助，欣見露國觀光部與中華民國政府就人才培訓進行合作，露國未來數年內將有多家國際級渡假中心陸續開幕，預計新增客房數可達1000間，優秀人才培育有助於大型營運並進一步帶動觀光產業的升級。

此計畫將交由露國「加勒比海旅館及觀光訓練機構」(Carribean Hotel and Training Institute,CHTI)執行。

在場觀禮的經濟發展部長約瑟夫(Guy Joseph)表示，台灣以往多協助露國基礎工程建設，現兩國合作領域已進一步擴大至人力資源發展，對於露國的經濟發展將別具意義，鼓勵在場的學員珍惜這項資源，努力學習，成為國際級的觀光人才。

中華民國駐露國大使館為增進這項合作計畫的永續性，特別洽請美國「糧食濟貧組織」捐贈計畫30台電腦，做為教育訓練之用，這也是雙方在聖露西亞繼去年「中小學環境保育計畫」後，再度合作。1060131

(中央社)