陸媒：大馬沉船事件 當天人數超載
對於馬來西亞沙巴沉船事件，陸媒今天報導，這艘快艇可荷載27人，當天實際人數超載。此外，根據沙巴政府規定，遊覽船最多只能載12人，當中包括船長和船員。
中國大陸澎湃新聞今天報導，馬來西亞海事執法局之前說，這艘快艇載有28名陸客及3名船員。隨後馬來西亞媒體報導，1名中國遊客因船上太過擁擠，臨時決定不上船，實際快艇上的遊客和船員共30人。
不過，馬來西亞警方今天再澄清指出，由於其中1名陸客攜帶妻女2人登船，但使用同一名字登記，因此船上陸客遊客仍是28人，所以目前有5名陸客及1名船員共6人仍下落不明。
被打撈上岸的23名陸客中，有3人不幸罹難。另2名船員當時游泳上岸報警。
大陸澎湃新聞則報導說，承接此次出海旅遊的馬來西亞沙巴當地超自然旅遊公司經營許可證已正在被註銷，當時載遊客的船是向當地另外一家公司租借而來。
超自然旅遊公司並非大型旅行社，僅是非常普通的一家旅行機構，而且企業登記資訊表格上顯示，這家名為超自然旅遊公司的營業資格正被取消（Strinking off in process）。
報導說，超自然所租賃的船可以荷載27人。不過，沙巴州政府規定，遊覽船最多只能載12人，當中包括船長和船員。1060131
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。