陸媒：大馬沉船事件 當天人數超載

對於馬來西亞沙巴沉船事件，陸媒今天報導，這艘快艇可荷載27人，當天實際人數超載。此外，根據沙巴政府規定，遊覽船最多只能載12人，當中包括船長和船員。

中國大陸澎湃新聞今天報導，馬來西亞海事執法局之前說，這艘快艇載有28名陸客及3名船員。隨後馬來西亞媒體報導，1名中國遊客因船上太過擁擠，臨時決定不上船，實際快艇上的遊客和船員共30人。

不過，馬來西亞警方今天再澄清指出，由於其中1名陸客攜帶妻女2人登船，但使用同一名字登記，因此船上陸客遊客仍是28人，所以目前有5名陸客及1名船員共6人仍下落不明。

被打撈上岸的23名陸客中，有3人不幸罹難。另2名船員當時游泳上岸報警。

大陸澎湃新聞則報導說，承接此次出海旅遊的馬來西亞沙巴當地超自然旅遊公司經營許可證已正在被註銷，當時載遊客的船是向當地另外一家公司租借而來。

超自然旅遊公司並非大型旅行社，僅是非常普通的一家旅行機構，而且企業登記資訊表格上顯示，這家名為超自然旅遊公司的營業資格正被取消（Strinking off in process）。

報導說，超自然所租賃的船可以荷載27人。不過，沙巴州政府規定，遊覽船最多只能載12人，當中包括船長和船員。1060131

(中央社)