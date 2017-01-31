照顧病妻20餘年 暖警主動關心送暖

新店警分局江陵派出警員張慶民主動關心陳姓夫婦。（葉書宏翻攝）

71歲陳姓男子長期照顧中風20餘年妻子，兒子因染上毒品行蹤不明，生活僅能靠社會局接濟，新店警分局江陵派出警員張慶民家戶訪查時發現，主動帶著平安袋前往探視，陳翁眼眶泛紅並緊握員警雙手不停道謝。

警方指出，市府為使經濟困難、需要協助的弱勢民眾及家庭，在春節期間也能夠安心過好年，推出內含麵條、罐頭、泡麵、五穀粉等物品的「足安心平安袋」，送至各警察分局派出所，再由派出所勤區警員轉發給勤區內有需要的民眾。

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(中時)