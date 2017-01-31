三分之一陸網民 願為折扣洩個資

隨著網路深入生活，多數人對個資都相當保護，但大陸這方面意識卻似乎較弱。根據德國消費民調公司捷孚凱（GfK）調查發現，大陸有多達38%、超過三分之一受訪的網路用戶，願意透露個人訊息例如健康、財政狀況、駕駛記錄、能源使用情況，來換取折扣優惠、獎勵，或個人化服務，表示完全不認可的只有8%。

而排名在大陸之後，較願意透露個資的國家，依序是墨西哥為30%、俄羅斯29%與義大利28%；意願最低的國家日本僅有8%，其次為德國12%和荷蘭12%。

(旺報)