劉德立午宴巴拿馬國會議員
中華民國駐巴拿馬大使劉德立當地時間30日午宴巴拿馬國會議員、前駐華大使杜明奎（Jose Antonio Dominguez）及艾蘭哥(Juan Carlos Arango），就臺巴雙邊合作進展及巴國政情交換意見。
劉德立說明大使館正推動各雙邊合作要案，包括1月份與巴京市府合作執行「巴拿馬桌球國手及教練培訓計畫」，以促進臺巴體育合作；2月份將安排國泰醫院專業醫療團隊來巴為弱勢民眾15名免費進行人工膝關節置換手術，以落實人道援助理念；另為強化雙邊經貿交流，將籌組「中美洲咖啡商機考察團」及「巴拿馬國際商展參展團」分別於2月及3月份訪巴等。
杜明奎及艾蘭哥對大使館戮力增進雙邊關係表示鼎力支持。
雙方繼就巴國政情及國會本會期推動重要法案等廣泛交談，氣氛友好。1060131
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。