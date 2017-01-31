陸保險費率訂價新規 2月1日上路
根據新華社報導，大陸保監會為加強對財險公司產品開發的監管，近日印發《財產保險公司産品費率厘定指引》，並於2月1日正式實施，將針對財險產品費率進行規範，藉由完善定價監管制度，讓保險公司在定價時有可依據的指引。
根據該指引，財産保險公司産品費率厘定，應遵循合理性原則，不得因費率過高而獲得與承保風險不對等的超額利潤；不得在費率結構中設置與所提供服務不相符的高額費用，進而損害投保人、被保險人的合法利益。
該指引也強調，費率水平應與被保險人和保險標的的風險特徵相匹配，且不得根據風險特徵意外的因素，做出歧視性的費率安排。
由於大陸財產保險産品數量衆多，很多産品由於缺乏歷史資料，定價過程存在瑕疵風險，加上資料核驗等機制不完備，因此存有潛在的定價風險。
(旺報)
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