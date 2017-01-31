巴黎遇見台灣電影 選映新導演12短片

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駐法國台灣文化中心與法國Lightbox電影協會，於2月9日、10日聯合舉辦第3屆「遇見台灣電影」新銳導演作品放映活動，今年與高雄市電影館合作，選映12部短片。

這12部「高雄拍」短片，集結近3年來，來自台灣、馬來西亞、菲律賓等地約30歲的青年導演作品，在巴黎Les 3 Luxembourg電影院舉辦4場放映會。

選映片單包括鄭立明「空一格，戲院」、鄒隆娜「阿尼」、廖克發「妮雅的門」、李宜珊「亮亮與噴子」、黃駿傑「七歲那年的初次見面」、練建宏「小孩不在家」、謝庭菡「噬心魔」、文二北投「給愛麗絲」、陸慧綿「深夜海產店」、應政儒「犧牲之旅」、陳可芸「盲人村」、張凱智「黑夜來臨」。

其中，廖克發和李宜珊將隨片出席映後座談。李宜珊的「亮亮與噴子」已入選今年鹿特丹影展，廖克發則將參加柏林影展新銳營培訓計畫。

駐法國台灣文化中心表示，「高雄拍」的補助機制提供青年導演一個發揮創意的舞台，高雄電影節的國際短片競賽單元也將高雄打造成一個短片創作與推廣的基地；今年2月6日到10日，高雄市電影館還將第3度赴法國克萊蒙費宏國際短片影展設攤，行銷台灣短片。1060131

(中央社)