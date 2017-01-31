巴黎遇見台灣電影 選映新導演12短片
駐法國台灣文化中心與法國Lightbox電影協會，於2月9日、10日聯合舉辦第3屆「遇見台灣電影」新銳導演作品放映活動，今年與高雄市電影館合作，選映12部短片。
這12部「高雄拍」短片，集結近3年來，來自台灣、馬來西亞、菲律賓等地約30歲的青年導演作品，在巴黎Les 3 Luxembourg電影院舉辦4場放映會。
選映片單包括鄭立明「空一格，戲院」、鄒隆娜「阿尼」、廖克發「妮雅的門」、李宜珊「亮亮與噴子」、黃駿傑「七歲那年的初次見面」、練建宏「小孩不在家」、謝庭菡「噬心魔」、文二北投「給愛麗絲」、陸慧綿「深夜海產店」、應政儒「犧牲之旅」、陳可芸「盲人村」、張凱智「黑夜來臨」。
其中，廖克發和李宜珊將隨片出席映後座談。李宜珊的「亮亮與噴子」已入選今年鹿特丹影展，廖克發則將參加柏林影展新銳營培訓計畫。
駐法國台灣文化中心表示，「高雄拍」的補助機制提供青年導演一個發揮創意的舞台，高雄電影節的國際短片競賽單元也將高雄打造成一個短片創作與推廣的基地；今年2月6日到10日，高雄市電影館還將第3度赴法國克萊蒙費宏國際短片影展設攤，行銷台灣短片。1060131
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。