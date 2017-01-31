新疆3.1地震 西藏那曲4.5地震

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中國大陸新疆烏魯木齊市達(土反)城區（北緯43.82度，東經88.25度）今晚6時28分發生芮氏規模3.1地震，震源深度14公里，傷亡人數尚不明。

此外，中國地震台網還測定，在西藏那曲地區索縣（北緯31.53度，東經93.97度）今天下午2時16分發生芮氏規模4.5地震，震源深度5公里，目前傷亡人數也尚不明。1060131

(中央社)