永遠的聶小倩 凍齡女神王祖賢曬照

今天是藝人王祖賢的50歲生日，她今天在微博上傳一組美照，看起似20歲的少女，凍齡女神姿態引發大陸網友讚嘆「永遠的聶小倩」。

1967年出生的王祖賢今天在新浪微博分享一組美照，她身穿黑色休閒衣，一頭黑長直出鏡，然後貼文說，「向所有愛我的賢迷致意，謝謝你們，永遠愛你們，阿彌陀佛。」

凍齡女神的照片引發大陸網友讚嘆貼文說，「好美好美」、「聶小倩永遠的女神」、「年輕時真的是攝人心魄的美」。

大陸新浪娛樂則報導，王祖賢之前受訪時表示，感激這幾年大家沒忘記她，無意復出，未來將在加拿大專心學佛。對於媒體求證她感情狀態，她雙手合十回應目前一切空白，並說，「我的感情生前都了了。」

王祖賢當年以電影「倩女幽魂」中聶小倩一角，曾經被評為驚為天人的面貌。1060131

(中央社)