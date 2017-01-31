川普禁令發威？ 華人綠卡慘遭沒收

綠卡。(美聯社，美國公民及移民服務提供)

美國總統川普日前簽署命令，暫時禁止7個穆斯林國家的旅客入境，即使持有美國綠卡也被拒之門外，引發機場混亂與示威抗議。隨後川普政府宣布放寬門檻，往來這7國的綠卡持有人皆可豁免，不會被禁止回到美國。但有媒體報導，一名持有綠卡的華人，因海外停留時間過長，返美時遭海關移民官員收走綠卡。

據《大紀元》報導，一名張姓男子上周由大陸飛抵溫哥華，逗留一天後欲從溫哥華搭車到西雅圖，卻在入關時被美國海關攔下，移民官員表示張男持有10年綠卡，在美國逗留時間卻不到3個月，認為他無意在美居住，要收回綠卡，讓他自動放棄或進入遞解程序，二選一。

移民官員也提出建議，日後再到美國時，張男可以辦商務簽證，現在中美簽證十年有效，可多次往返，同樣可以滿足他的基本需求。正逢美國總統川普簽署命令，雖事後放寬門檻，但還是引發持有綠卡民眾擔心出國回不來的慘況。

2016年4月，也曾發生一名持有綠卡的華裔男子，因離境190多天，返回芝加哥過海關時，遭移民官員取消綠卡。美國海關對此事件回應，凡合法居民在離境180天以內，都不需要申請任何返美許可。如果離境超過180天，但在一年之內，雖然法律沒有規定需要申辦回美證，根據移民法，海關有權進行「特別處理與檢查」，以核實當事人是否真的有意願繼續居留美國。

若離境超過一年的永久居民，則需要申請回美證。美國海關還強調，離美超過180天的綠卡居民，如果沒有報稅紀錄，也有可能成為海關官員判定該旅客是否有意放棄身份的因素。注意！移民官員只能沒收綠卡，綠卡是否作廢不是海關能決定，只有法官才能。

擁有綠卡只是有美國的永久居留權，並非美國公民。要滿5年永久居民身分並住在美國境內30個月以上（或與美國公民結婚3年），申請並被批准入籍，才能成為美國公民。公民一輩子住在海外，也不會失去身份。但持有綠卡者，就不宜海外居留太長，一般不要超過一兩年，否則永久居民身分可能遭取消。

(中時電子報)