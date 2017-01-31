美企業主：川普移民禁令傷害競爭力

許多美國企業因川普反移民政策而公然與他決裂，他們說，這個政策限制他們獲得最優秀的員工，可能傷害企業競爭力。

法新社報導，批評川普移民禁令最厲害的是矽谷。蘋果、微軟、Airbnb和谷歌高層主管都譴責這項政策。這項在27日晚間公布的行政命令，禁止7個穆斯林人口為主的國家人民進入美國，並包括暫時禁止難民入境。

Netflix 執行長哈斯汀（Reed Hastings）稱這項政策「很不美國」（un-American）。

科技產業以外的主管也加入質疑這項移民政策的行列，但他們試圖避免挑釁新政府，預期川普政府將追求如減稅和鬆綁監管法規等優惠政策。

多家公司主管略述川普處理移民方式的危害時，一直強調多元人力的重要性。

高盛集團（Goldman Sachs）執行長貝蘭克梵（Lloyd Blankfein）在一封錄音郵件中告訴員工：「這不是我們支持的政策。」

他說：「我想向你們所有人保證，我們將在法令範圍內，竭盡所能將這種干擾減少到最低限度，並且集中精力支持我們可能受到影響的同事和他們的家庭。」

摩根大通集團（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）則在聲明中給予員工「堅定承諾」。戴蒙是企業執行長委員會成員，就工作機會成長向川普提出建言。

高盛和摩根大通擁有龐大的國際企業，這些企業專門向外國政府、跨國公司和私人財富持有人提供建言和融資。

總公司設在波士頓的通用電氣（General Electric）也挺身而出反對這項政策。通用電氣執行長伊梅特（Jeff Immelt）也是川普商業顧問委員會成員。

伊梅特說：「我們有許多來自這些被點名國家的員工，我們也在整個地區作生意。我們跟他們站在一起，同時也將與美國政府合作，以努力找出安全需求和守法人民行動之間的平衡點。」（譯者：中央社簡長盛）1060131

(中央社)