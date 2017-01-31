迪瑪希翻唱Vitas《Oper2》被控侵權
哈薩克歌手迪瑪希‧庫達依別列根去年參加湖南衛視《我是歌手》第4季，演唱俄羅斯海豚音王子Vitas的成名曲《Oper2》走紅，湖南衛視邀他參加《華僑華人春晚》演出，1月30日晚間播出後，卻引發侵權爭議。俄羅斯製作人布多夫金（Sergey Pudovkin）1月31日早上透過微博為維塔斯發布委由律師出具的維權聲明，譴責迪瑪希沒有獲得授權，即改編、演唱維塔斯作詞作曲的歌曲《Oper2》，已損及Vitas的著作權。
布多夫金表示，在「全球一體化」的時代，文化藝術作品在各個國家之間傳播和交流的重要性：「期望爲全世界人民創作更多膾炙人口的音樂作品。」但強調《Oper2》是Vitas作詞作曲的著名歌曲，迪瑪希卻在沒有獲得授權情況下，多次公開改編、演唱：「已經嚴重損害了我方合法權益。」希望湖南衛視及瑪迪希尊重作者對其作品所付出的努力，希望透過法律途徑得到合理的解決。
Vitas隨即轉發此微博，表示認同布多夫金的處置方式。
(旺報)
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