初五低溫14度 北部東北部整天冷

我要評比

明天是大年初五，春節連假最後一天。根據中央氣象局天氣預報，受大陸冷氣團影響，明天北部及東北部氣溫整天較低，中部以北及東北部低溫是14、15度。

氣象局表示，受大陸冷氣團影響，今天清晨各地都較冷，台南以北及宜蘭最低溫只有14、15度，最低溫是淡水13.7度，其他地區是16至19度。

桃園以北及宜蘭今天一整天偏冷，高溫均在20度以下；除基隆北海岸、大台北東區及宜、花、東有降雨之外，受南方中層水氣移入影響，較特殊是恆春半島及屏東地區也有降雨。

氣象局說，受大陸冷氣團影響，明天北部及東北部氣溫整天較低，其他地區早晚氣溫也較低，要留意溫度變化，注意做好保暖措施；預測明天中部以北及東北部低溫是14、15度，其他地區16至19度；高溫方面，北部及東北部約18、19度，其他地區為22、23度。

降雨方面，明天迎風面大台北東側及宜、花、東有地形性降雨；上半天南方中層大氣仍有水氣北移至南台灣上空，南部平地及中部山區雲量較多，局部地區仍有降雨可能，下半天水氣逐漸減少，南部地區雨勢可望趨緩，其他地區及澎湖、金門、馬祖維持多雲天氣。

由於強烈東北風影響，台南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有8至10級強陣風，沿海地區風浪大，前往海邊活動請特別注意安全。

另外，明天雲嘉南及高屏地區空氣品質指標（AQI）為橘色提醒，即對敏感族群不健康，其他地區為良好至普通等級。1060131

(中央社)