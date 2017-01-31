王欣儀：張忠謀傷勢不輕 將回台治療

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台積電董事長張忠謀驚傳在夏威夷住家的游泳池跌倒受傷，台積電發言管道今天說，未接獲相關消息。不過，人也在夏威夷的台北市議員王欣儀在臉書說，張忠謀傷勢應不輕，將緊急回台治療。

國民黨台北市議員王欣儀今天在臉書指出，晚間她在駐檀香山台北經濟文化辦事處處長周民淦家溫馨聚餐，「微笑老蕭」前副總統蕭萬長的微笑真不是浪得虛名。

王欣儀說，席間驚聞原本要一起餐敘的張忠謀，因在夏威夷自家泳池畔跌倒在眼睛位置，傷勢應不輕，將緊急回台治療，因此無法與會，祈願老天保佑能無大礙才好。

不過，對於張忠謀跌倒受傷的消息，台積電發言管道今天稍早回應，並未接獲相關消息，媒體報導應是傳聞。1060131

(中央社)