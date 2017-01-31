旅外人士打分數 台灣生活品質全球最佳
全球最大旅外人士網站InterNations公布2016年生活品質指數排行榜，台灣在上榜的67個國家中拔得頭籌，獲選為生活品質最佳僑居國家，主要原因是醫療品質好而且價格低廉。
InterNations訪問了1萬4300位旅外人士，詢問他們對所居住過的191個國家的觀感，請他們就僑居生活的43個不同面向評分，然後依此列出所謂「生活品質指數」，以總平均分數列出排名，結果台灣脫穎而出，在生活品質最優國家排行榜上勇奪第一。
根據排行榜，第二至10名依序是奧地利、日本、西班牙、哥斯大黎加、馬爾他、捷克共和國、新加坡、德國和瑞士。其中新加坡曾名列第一，但近年生活支出上揚，因此排名滑落至第八。
台灣雖然未在任何主要項目中拿到第一名，但在所有項目中表現都不錯，因此整體成績勝過他國。調查報告中說，受訪者中有令人吃驚的多達99%對在台灣的個人安全持肯定看法，也有89%表示很喜歡台灣的平靜。
台灣在醫療與福祉項目表現最佳，排名所有國家第二，僅次於奧地利。台灣更在這個項目下的醫療品質與價格低廉方面排名第一。
調查也顯示，沒有受訪者認為台灣的氣候和天氣很糟，而且有多達3/4持肯定態度。此外，台灣的外僑有多達91%對運輸設施在整體上感到滿意，遠超過全球平均水準的63%。1060131
(中央社)
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