阮經天不滿民眾偷拍 互嗆爆衝突
藝人阮經天被爆昨晚在高雄海產店外，因發現民眾未經同意就偷拍錄影，雙方互嗆發生拉扯衝突，最後由阮經天弟弟出面解釋。
電子媒體報導，阮經天被爆昨天在高雄海產店外與民眾發生衝突，透過民眾提供影片，畫面中阮經天原與友人站在店外有說有笑，後來發現被民眾偷拍錄影，阮經天走向民眾揮手示意別再拍。
阮經天問「你們在偷拍嗎？」民眾回「我們沒有偷拍，我們是光明正大的」，阮經天怒回「什麼叫光明正大」，之後鏡頭搖晃發生拉扯衝突，阮經天友人上前勸阻，出現「沒事啦、沒事啦」等聲音。
最後阮經天在友人陪伴下先離開，阮經天弟弟出面向對方解釋，「我哥平常不會這樣，只是因為你們不要沒有問就拍了，我們就是單純出來玩，過年大家朋友一起出來晃晃」。
阮經天經紀人稍早受訪表示，聯絡不上阮經天；之後記者多次聯絡經紀人，但對方未接手機，也未回覆手機訊息。1060131
(中央社)
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