川普移民禁令 企業怒、支持者樂

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亞馬遜執行長貝佐斯。(美聯社)

美國總統川普的移民禁令引起亞馬遜和高盛等企業強烈反對聲浪，但川普支持者則樂見他實踐選舉承諾，揚言杯葛有意聘雇大量難民的星巴克。

亞馬遜執行長貝佐斯周一透過電子郵件向員工表示，公司打算與國會議員合作，擬透過法律方式回應川普的移民禁令。此外，亞馬遜在華盛頓的公關團隊也與美國高階政府官員接觸，傳達公司反對禁令的立場。

華盛頓州總檢查長將對川普這項行政命令提起訴訟，貝佐斯表示將支持華盛頓州的決定，這也是迄今企業對該禁令最強烈的反對行動。貝佐斯表示：「公司也在進行其他法律選擇。」

(工商)