誤信毒品能減肥 春節警助戒毒婦免入監
57歲泰雅族原住民陳姓女子因毒品案罰金未繳遭通緝，但她罹患鼻咽癌末期，化療時喪失嗅覺、味覺，新店警分局忠治所長舒宗澤得知後相當不捨，主動協助投案備妥相關資料，檢方及監所重新審查，終於讓陳女獲准返家療養、過年；春節期間，舒宗澤再度前往探視致贈｢足安心」平安袋。
據了解，陳女從小在烏來長大，與丈夫一起住在已故父親搭建的簡陋工寮，每逢山區爆雨就會淹水，多年前誤信「安非他命」能減肥，沾染毒品，警方獲報逮人、易科罰金，但陳女遲遲未繳罰金，遭發布通緝。
陳女丈夫已開刀4次腰疾復發，請朋友用彈弓做指壓工具，結果造成異常疼痛臥榻3天不能起床，如廁時不慎跌倒、血流如注，送醫院打針才舒緩腰痛。
春節期間，舒宗澤主動登門關心慰問，致贈｢足安心」平安袋，幫助陳女與丈夫可以過個好年。
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(中時)
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