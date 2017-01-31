張忠謀驚傳跌倒受傷　王欣儀：傷勢不明

我要評比

台北市議員王欣儀透過臉書發文表示，張晚間缺席餐敘，聽聞為跌倒受傷，傷勢應不輕，將緊急回台治療。（截自王欣儀臉書）

台積電董事長張忠謀驚傳在夏威夷住家游泳池畔跌倒，造成眼部受傷，人也在夏威夷的台北市議員王欣儀透過臉書發文表示，張晚間缺席餐敘，聽聞為跌倒受傷，傷勢應不輕，將緊急回台治療。

駐檀香山台北經濟文化辦事處長周民淦晚間在住家舉行餐敘，前副總統蕭萬長、台北市議員王欣儀等人均出席，原本張忠謀也受邀，不過傳出他在家中泳池跌倒受傷，才無法與會。

王欣儀稍早再透過通訊軟體表示，自己是在餐敘席間聽聞張忠謀受傷消息，周民淦表示張將回台治療，大家都很擔心，認為小傷應在當地處理即可，若需緊急回台醫療，代表傷勢不輕，不過由於當地已是深夜，尚無後續消息，希望無大恙。

(中時)