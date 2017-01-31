WTA台灣賽》彭帥俏麗短髮現身 憶動刀眼眶紅

中國大陸女將彭帥WTA台灣賽單打挺進次輪。(大會提供)

2015年法網後脊椎動刀，中國大陸女將彭帥比醫生預估的時間提早了3到4個月就復出網壇，今年澳網女雙更直闖決賽令她直呼「從沒想過」，但回憶起當時痛下手術決定、復健之路的艱辛，仍讓她在賽後記者會上有些激動紅了眼眶。

彭帥31日頂著俏麗短髮，WTA台灣賽單打首輪出戰同胞鄭賽賽，兩個6比2輕鬆過關。歷經生涯最嚴重腰椎動刀，彭帥對於現在能重返球場更多的是心存感謝。

中國大陸女將彭帥WTA台灣賽單打挺進次輪。(大會提供)

「手術前其實自己單、雙打生涯排名都還在前20名，還在想著要突破自己，就突然必須手術，老實說掙扎了很長一段時間。」彭帥說，「到底自己是否能夠繼續打球都是未知數，心理上的確有很大糾結。」

保守治療休息2、3個月都沒見效，彭帥最終決定放手一搏，給自己一次機會，「如果就這樣退休，或許未來會想著怎麼當時沒手術，我希望至少不要後悔。」動刀取出碎骨，但彭帥的考驗還在後頭，復健之路並不好受，不能跳、跑，一切從頭來過。

「剛回到場上球打不了、速度也慢。」彭帥談起這段過程仍眼眶濕潤，但隨後天津網賽摘生涯首座WTA女單冠軍，女雙也封后，帶給她更多信心，「我自覺幸運，動刀也很值得。」

4天前彭帥更與捷克女將赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）攜手，生涯澳網女雙首闖決賽，「我從來沒想過澳網能打進決賽，很感謝搭檔當時想到我，我們今年也會繼續合拍。」

(中時電子報)