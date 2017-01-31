小倩50歲了！王祖賢賣萌玩修圖 根本20歲少女

王祖賢今天滿50歲了。（圖／取材自王祖賢V微博）

此帳號雖有王祖賢私人照片，但沒有名人認證，令眾人不相信是由她本人經營的。（圖／取材自王祖賢V微博）

「小倩」王祖賢自息影後就移居加拿大多年，除了日前為了送父親最後一程而返台，其他時間幾乎都在加拿大修習佛法，但偶爾仍會透過百度王祖賢吧發文，以此讓粉絲得知她的近況。今（31日）她迎來50歲生日，網上出現她的賣萌自拍照，被大讚根本看不出來是半百年紀。

今微博上出現一名為王祖賢的帳號，發文寫下「向所有愛我的賢迷致意，謝謝你們，永遠愛你們，阿彌陀佛」，並附上幾張王祖賢的自拍美照，只見她仍是一頭飄逸的烏黑長髮，濃眉大眼、凍齡外貌也都沒變，並使用現流行的美圖APP，為自己加上可愛特效，增添了些許俏皮感又不失優雅。

照片一曝光，許多網友讚嘆女神的逆天凍齡，直呼「說是20歲也相信」、「根本就少女」，不過，此帳號沒有名人認證，大部分網友都認為不是由她本人經營，但能見到女神賣萌已心滿意足。

(中時電子報)