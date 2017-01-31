燈籠大師吳敦厚辭世 文化部申請褒揚令
傳統彩繪燈籠大師吳敦厚30日辭世，享壽94歲。文化部長鄭麗君聞訊深感不捨與懷念，指示相關單位協助家屬處理治喪事宜，文化部也將呈請總統明令褒揚。
文化部今天發布新聞稿表示，吳敦厚13歲那年，憑著對傳統工藝的喜好和堅持，秉持傳統古法製作燈籠至今超過80年，本身生命史幾乎與燈籠彩繪技藝深深連結，2004年獲認證為「台灣工藝之家」，也曾榮獲教育部第4屆民族藝術薪傳獎。
吳敦厚燈籠彩繪技藝2009年被彰化縣登錄為傳統藝術文化資產，作品屢次遠赴法國巴黎、美國紐約等地展出，弘揚台灣燈籠工藝文化。
為人親切隨和的吳敦厚，兩道修長飄逸白眉，洋溢大師風采。文化部表示，吳敦厚仙逝是台灣文化界莫大損失。
鄭麗君指示文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心向家屬表達哀悼及關心，儘力協助家屬處理治喪事宜，文化部也將呈請總統明令褒揚。
鄭麗君表示，「吳敦厚老師的傳統彩繪燈籠，早已成為享譽國際的台灣文化印象」，如今溘然長逝，但吳敦厚創作及發揚的彩繪燈籠藝術勢必成為豐富台灣文化藝術元素，永久傳承。1060131
(中央社)
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