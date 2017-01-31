趙又廷、楊冪古裝上演仙人虐心愛戀

趙又廷（右）、楊冪主演的《三生三世十里桃花》1月30日首播。（取自新浪微博＠電視劇三生三世十里桃花）

趙又廷飾演九重天太子夜華。（取自新浪微博＠電視劇三生三世十里桃花）

楊冪在劇中扮演在人生不同階段的3個角色。（取自新浪微博＠電視劇三生三世十里桃花）

大陸新生代女星祝緒丹在首集與楊冪有大量對手戲。（取自新浪微博＠電視劇三生三世十里桃花）

趙又廷、楊冪主演的古裝大戲《三生三世十里桃花》，1月30日在大陸東方衛視、浙江衛視播出，也同步在優酷、樂視、搜狐、pptv、騰訊、愛奇藝等6大影音平台上線，迅速引爆話題，截至今天（31日）晚間10點，單一微話題有4.2萬粉絲參與討論，討論量達2569.6萬，閱讀量更高達13.8億。

這齣改編自同名小說的IP大劇，從去年開拍即備受期待，由趙又廷、楊冪、張智堯、迪麗熱巴等人主演，描述青丘帝姬「白淺」楊冪和九重天太子「夜華」趙又廷之間歷經三生三世的愛恨糾葛，最後終成眷屬的動人仙戀故事。

趙又廷飾演的「夜華」，深沈內斂，有著超越年齡的成熟；趙又廷在《痞子英雄》、《狄仁杰之神都龍王》、《勇士們》等作品中，都是酷帥的角色，因此，網友一看到他在《三生三世十里桃花》的飄逸古裝扮相，都十分驚豔。

楊冪在劇中飾演的角色，經歷3個成長階段，有3個不同的身分，包括年少時期，因淘氣頑劣被送上昆侖虛，拜戰神墨淵爲師，女扮男裝的小仙君「司音」；爲封印毀天滅地的東皇鍾，被翼君擎倉封印能力記憶，在俊疾山生活的凡人「素素」，以及飛升上神後忘盡前塵往事，衆仙敬仰的青丘女君「白淺」，所以也要詮釋3種不同的人格特質，考驗她的演技，也讓觀眾期待看到楊冪不一樣的演出。

首集吸引觀眾的，除了楊冪演出「司音」俏皮活潑之外，還有與她有大量對手戲、飾演「玄女」一角的大陸新生代人氣小花旦祝緒丹。

劇中，祝緒丹亮相時，綠衣素裹加上瀑布般的長髮，分外亮眼，清新可人又不失機靈可愛，在昆侖虛向「司音」求助時，一顰一笑十分天真，網友稱讚：「一副天真無害的少女模樣，好惹人愛啊！」

祝緒丹表示，一開始就與楊冪對戲，真的有些緊張，但找到角色個性，以及和大家工作的感覺後，就放鬆多了，也坦承參演《三生三世十里桃花》對她來說是很珍貴的成長機會；她也透露，「玄女」生在一個平凡家庭，因爲總是被人看輕，一心想要改寫自己的命運，以致個性漸漸改變，顯露心機，因此，角色反差極大，挑戰自我的演技。

(旺報)